Carlinhos Silva, o Mendigo do Pânico, estaria sendo processado por LGBTfobia

14/06/2021 | 12:10



Carlinhos Silva, mais conhecido como Carlinhos Mendigo, estaria enfrentando uma série de problemas na justiça por conta do não pagamento tanto da pensão de seu filho quanto do imóvel que comprou no Real Parque, em São Paulo. Agora, parece que o humorista tem mais um processo para colocar na lista: uma acusação de LGBTfobia.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a Justiça de São Paulo teria aceito uma denúncia feita pelo Ministério Público contra o ex-Pânico por conta de uma série de postagens em sua rede social, que foram consideradas ofensivas aos homossexuais e transgêneros.

A denúncia, no entanto, não é recente: de acordo com a colunista, a acusação teria partido de Agripino Magalhães, suplente de deputado estadual e ativista LGBTI+, no ano de 2020 - mas só agora teria sido indicada ao Ministério Público pela advogada que conduziu as investigações.

Fábia conta ainda que que a promotoria enxergou que o objetivo de Carlinhos com suas postagens era incitar a discriminação e induzir ao preconceito e à violação de direitos humanos. Com isso, o denunciante teria celebrado a decisão do Ministério:

É mais uma vitória contra o preconceito e nós estamos aqui para combater a disseminação do ódio da nossa comunidade seja nas redes sociais ou em qualquer outro lugar.

Vale lembrar que a LGBTfobia é encarada pela justiça como crime de racismo inafiançável e possui como previsão de pena um a três anos de prisão, podendo chegar até cinco anos de detenção.