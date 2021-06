Inscrições para bolsas de estudo são prorrogadas até quarta-feira (16) em São Caetano

Matheus Silva Moreira

14/06/2021 | 10:50



A prefeitura de São Caetano prorrogou, até quarta-feira (16), as inscrições para bolsas de estudo válidas para os cursos de ensino superior da USCS (Universidade Municipal de São Caetano).



As inscrições devem ser realizadas no site da prefeitura, pelo link http://inscricoes.saocaetanodosul.sp.gov.br/processos/bolsa, onde os candidatos também encontram o edital, com a lista de documentos requeridos para o processo seletivo. Ao finalizar o preenchimento do formulário online, o aluno será automaticamente encaminhado para o portal de envio da documentação digitalizada. A relação dos alunos contemplados será publicada até o dia 30 de julho, na própria faculdade e no site da prefeitura.



BOLSAS USCS

A prefeitura oferece bolsas de estudo integrais a estudantes da USCS, que atendam aos seguintes requisitos:



a) Ser residente no município de São Caetano há, no mínimo, quatro anos;

b) Estar matriculado em curso de graduação, presencial ou à distância, oferecido pela

USCS (exceto o curso de Medicina);

c) Não ter sido reprovado no ano anterior nem possuir disciplina(s) em regime de dependência;

d) Ter renda familiar de, no máximo, três salários mínimos e não possuir recursos suficientes para custear seus estudos;

e) Ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública localizada no município de São Caetano;

f) Não possuir nota acadêmica inferior a sete no semestre anterior, exclusivamente para o caso de alunos cursando a partir do 2º semestre;

g) Ser proprietário de apenas um imóvel (residência própria);

h) Não possuir um patrimônio familiar superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), além do imóvel próprio onde reside;

i) Não ser portador de diploma de curso de graduação;

j) O aluno calouro (1º semestre) deverá possuir média superior a 450 pontos no Enem.