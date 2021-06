Atualização do Windows 10 atrapalhou seu PC? Veja como removê-la

Bianca Bellucci

Do 33Giga



14/06/2021 | 09:48



Por padrão, sempre que uma atualização do Windows 10 é lançada, ela automaticamente é instalada no computador. Esta é uma forma de manter a máquina compatível com as últimas correções e melhorias de segurança. No entanto, em vez de melhorar o desempenho, algumas podem acabar atrapalhando o funcionamento do PC. Se você está passando por isso, saiba que é possível reverter a situação. Basta excluir a atualização – e esperar pela nova que vai consertar os problemas, claro. Saiba o passo a passo no tutorial abaixo.

Clique no botão “Iniciar”. Depois, dê um toque em “Configurações”. Vá até “Atualização e Segurança”. Na aba “Windows Update”, selecione a opção “Exibir histórico de atualização”. Pressione “Desinstalar atualizações”. Na nova tela, vá até a última atualização do Windows 10 e clique em cima dela com o botão direito do mouse. Aperte “Desinstalar”. Assim, será excluída do computador, fazendo com que ele volte a ter o funcionamento de antes.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você confere em capturas como remover uma atualização do Windows 10: