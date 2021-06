Jogo da discórdia no Power Couple Brasil tem discussão e gritaria entre os casais Mari e Matheus e Deborah e Bruno

14/06/2021 | 09:10



A noite do último domingo, dia 13, foi marcada por uma briga generalizada no Power Couple Brasil 5! Como de costume, foi realizado o tradicional jogo da discórdia, e a dinâmica da semana pedia que os pares revelassem qual dupla gostariam de ver como Casal Power e quais adversários gostariam de ver fora da casa. Como era de se imaginar, as escolhas dos confinados deram o que falar - e resultaram em uma grande troca de farpas entre os casais Mari Matarazzo e Matheus Yurley e Deborah Albuquerque e Bruno Salomão.

Tudo começou quando, na vez de Mari e Matheus, o par criticou a dupla adversária por conta da divisão de quartos realizadas por eles durante o segundo título de Casal Power, alegando que o Casal Fênix havia prometido balancear o acesso dos casais aos banheiros e não tinha cumprido essa proposta. Depois, Matheus mencionou uma Prova das Mulheres durante a qual Bruno e Deborah teriam cometido um erro e não teriam admitido o fato, criticou atitudes do casal dentro da casa e, por fim, declarou que os dois já deveriam ter sido eliminados do programa.

Ao fim da fala de Yurley, a tensão entre os dois pares já era evidente - e, quando chegou a vez de Deborah e Bruno, é claro que o assunto foi retomado. Inicialmente, Bruno tentou esclarecer as críticas feitas pelo youtuber, mas Matheus prontamente passou a rebater os argumentos do médico. Com isso, Mari acabou perdendo a paciência e chegou a se aproximar dos adversários e começar a gritar com eles antes de ser contida e afastada tanto pelo marido quanto pelos demais participantes da casa. Bruno, então, se exaltou:

- Amigo, entenda, eu não estou falando do seu palavreado, eu estou falando do seu jeito de agir aqui. Eu estava falando com o Fábio e você entrou na conversa. Você falou na hora errada. Deixa eu terminar poxa, toda vez que vem com esse negócio é assim, você não deixa os outros falarem.

Deborah ainda reclamou:

- Na vez deles, a gente não interrompeu. Ela [Mari] me chamou de vaca.

Com isso, Mari voltou a se exaltar e ofendeu Deborah aos berros enquanto era segurada por outros participantes. A discussão acabou se acalorando ainda mais, com as duas partes elevando o tom e os demais casais tentando apaziguar a situação.

Mas, como as brigas na mansão Power não tem prazo de validade, é claro que o desentendimento se estendeu durante a madrugada e acabou respingando em outros casais. Filipe Duarte e Nina Cachoeira acabaram discutindo com Yugnir enquanto conversavam sobre a situação. O esposo de Mirela Janis criticou o colega de confinamento por ter contido Matheus durante o bate-boca - e acabou se exaltando tanto que mandou a própria companheira ir sentar na mesa para não interromper a conversa.

- Volta lá pra mesa, Mirela. Volta lá pra sua mesa que a gente está conversando aqui.

Já Nina e Filipe reclamaram que o companheiro não queria ouvir, e a conversa acabou com um desabafo por parte de Duarte:

- Você falou e não vai ouvir? Você falou pra caramba e não vai ouvir? Eu entendi [o seu ponto], mas você não quer entender [o meu]. Você não quer nem ouvir, você quis sair já. Quando você quiser ouvir você deixa eu falar.

Depois disso, Mirela, Márcia Fellipe e Rod Bala tentaram conversar com Yugner, mas ele acabou levantando o tom de voz e abandonando a conversa.

Vish! Será que esse bate-boca ainda vai render discussões ao longo da semana?

Última Chance

Enquanto os confinados presenciaram uma briga e tanto, os eliminados da última semana, Carol Santos e Jonjon marcaram presença no quadro Power Couple - Última Chance no programa Hora do Faro. Apesar de distribuírem elogios para a maioria dos casais, o par criticou duramente Nina e Filipe, com quem se desentenderam diversas vezes dentro da casa. Os dois até tiveram a oportunidade de se defender mas, apesar de algumas palavras ríspidas, preferiram manter a cordialidade.

Depois da dinâmica, Rodrigo Faro ainda propôs um desafio aos confinados valendo nada menos que dez mil reais! Com a ajuda de Carol e Jonjon, os casais tiveram que escolher entre nove recipientes em formato de coração para selecionar os três pares que seguiriam na proposta. Com isso, Filipe e Nina, Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich, e Bruno e Deborah foram para a próxima fase, já que encontraram algemas dentro de seus recipientes.

Eles, então, tiveram que montar uma mesa de Dia dos Namorados que fosse o mais parecida com a imagem mostrada por Faro enquanto estavam algemados. Ao terminarem a dinâmica, os pares tinham que tentar a sorte para conseguirem a chave das algemas para se soltarem e se arrumarem para a prova - tudo isso no menor tempo possível! No fim das contas, quem levou o prêmio foi o par composto por Tiago e Geórgia, que recebeu uma celebração e tanto por parte de Carol e Jonjon.