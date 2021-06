Manu Gavassi troca declarações de amor com novo namorado: Nosso encontro é presente

14/06/2021 | 09:10



Manu Gavassi está namorando! No último sábado, dia 12, a cantora assumiu o namoro com o modelo carioca Jullio Reis. Em celebração ao Dia dos Namorados, ela resolveu compartilhar uma foto com o rapaz, que também retribuiu o gesto e trocou uma declaração de amor com a amada.

Eu te amo em caps, escreveu ela, se referindo ao botão de letras maiúsculas do teclado.

Já Jullio escreveu:

Nosso encontro é presente. Eu te amo tanto.

Na caixa de comentários diversos fãs e amigos famosos de Manu deixaram mensagens.

Bruna Marquezine, por exemplo, brincou que os dois são como os personagem Rio e Tóquio, de La Casa de Papel.

Manu não assumia nenhum relacionamento desde o fim do namoro com Igor Carvalho, em julho de 2020. Ela até chegou a pedir Igor em namoro enquanto estava no BBB20. Após deixar o confinamento, o namoro não foi para frente.