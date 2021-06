MSC retoma cruzeiros na Europa

Redação

Com o avanço da vacinação, várias atividades turísticas estão sendo retomadas ao redor do mundo. Recentemente, a MSC anunciou uma plano para retornar com as operações de cruzeiros na Europa. A iniciativa da armadora inclui destinos como Espanha, Alemanha, França e Países Bálticos, além de itinerários confirmados para o verão de 2021 do hemisfério norte no Mediterrâneo (Ocidental e Oriental) e no Reino Unido.

Cruzeiros na Europa

Atualmente, o navio MSC Grandiosa opera roteiros com paradas em países do Mediterrâneo, como Itália e Malta. A previsão é de que, a partir de 26 de junho, a embarcação comece a passar pelo porto de Barcelona, na Espanha. Depois, em 30 de junho, ela deve incluir a cidade espanhola de Valência em seus itinerários.

O MSC Seaside também está navegando no Mediterrâneo. Além disso, desde 20 de maio, o recém-lançado MSC Virtuosa opera cruzeiros pelas Ilhas Britânicas para residentes no Reino Unido. Enquanto isso, o MSC Seaview reiniciará as viagens no Báltico, partindo da Alemanha em 3 de julho.

“Enquanto as medidas de segurança estão sendo progressivamente flexibilizadas pela Europa e em outros países, e o turismo está sendo retomado, temos plena confiança de que o reinício progressivo das nossas operações continuará a avançar”, disse Gianni Onorato, CEO da MSC Cruzeiros. “Seremos capazes de adicionar ainda mais portos e destinos de mais países aos nossos itinerários muito em breve. Isso nos permitirá enriquecer os itinerários que já temos ou até mesmo adicionar novas opções”, completou.

