Raphael Veiga quebra jejum e assume a vice-artilharia do elenco do Palmeiras

13/06/2021 | 22:01



Raphael Veiga estava sem balançar as redes adversárias há mais de um mês. Mas o gol marcado no clássico contra o Corinthians, sábado à noite, no Allianz Parque, no empate por 1 a 1, serviu para aumentar a confiança do meio-campista e colocá-lo na vice-artilharia do atual elenco do Palmeiras.

O jogador alcançou a marca de 31 gols pela equipe alviverde, mesma marca de Luiz Adriano. Os dois só perdem para Willian, que soma 62, mas está no clube desde 2017.

Com seis gols na temporada, o meia acumula 16 desde que o português Abel Ferreira assumiu o comando do time, igualando-se a Rony. Nesta lista, os dois superam e com folga Willian, autor de dez gols no período.

Todos os jogadores terão a oportunidade de aumentarem suas marcas na quarta-feira, quando o time volta a campo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul. O Palmeiras soma apenas quatro pontos, após três rodadas disputadas, com uma vitória, um empate e uma derrota.