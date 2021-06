Após 'apagão', Sto.André é derrotado pelo Boavista

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



13/06/2021 | 18:07



Diante de ''''''''''''''''apagão'''''''''''''''' na fase final da partida, o Santo André saiu derrotado por 1 a 0 contra o Boavista-RJ no Estádio do Inamar, em Diadema. Depois de vitória na estreia, fora de seus domínios, o Ramalhão começou bem o primeiro tempo do confronto, apertando a saída de bola e criando as melhores oportunidades para mexer o marcador, mas o time do Grande ABC desligou na etapa final, mesmo jogando, em tese, dentro de casa, e sofreu gol em lance do novato Marcelo Henrique, 17 anos, que, perto do fim, driblou dois zagueiros antes de chutar rasteiro para balançar as redes.

Com o resultado, o Santo André, sem o Estádio Bruno Daniel – que passa por processo de instalação de gramado sintético –, permanece ainda no G4 com três pontos, em duas rodadas, ficando na terceira posição do Grupo A7, liderado pelo Madureira-RJ, com quatro, à frente por critérios de desempate do próprio Boavista, vice-líder,também chegando a quatro.

Em esquema compactado, o Ramalhão, mais ativo, dominou boa parcela da fase inicial. Em que pese tenha controlado os primeiros 45 minutos, apresentou pouca intensidade e efetividade do ataque, sem grandes lances reais de perigo. Na melhor oportunidade criada pela equipe de Wilson Júnior, o meia Bruno Luiz aproveitou bola cruzada na área e cabeceou à queima roupa para bela defesa de Klever, que evitou o gol andreense.

No segundo tempo, no entanto, o cenário se inverteu. O Santo André não voltou com o mesmo ímpeto, perdeu o ritmo, sem se encontrar na partida. Isso também porque o Verdão de Saquarema foi quem se atirou para o campo ofensivo, sufocando o Ramalhão na defesa e exigindo boas intervenções do goleiro Fabrício Araújo, que impediu ao menos três oportunidades da equipe fluminense. A primeira ação do goleiro se deu somente aos 13 minutos, após batida de falta. Aos 25 minutos, outra chance, com Caio Felipe batendo cruzado. Aos 33, Ralph Dias arriscou chute forte de fora da área, o que obrigou outra importante defesa de Fabrício.

O time da região segurava a pressão, até que, aos 35, sucumbiu à imposição do adversário. Marcelo Henrique, promessa do Boavista – que estava no banco de reservas -, aproveitou lançamento da defesa para a ponta direita, que contou com um desvio, fez boa jogada na entrada da área e bateu na saída do goleiro. Belo gol. Aos 43, a equipe visitante teve Caio Felipe expulso, ao levar o segundo cartão amarelo, dando mais emoção à partida. Diante das circunstâncias, o Santo André tentou ir para o abafa e assim conseguir o empate, mas, já próximo do desfecho, mesmo com mudanças na formação, não foi suficiente.

Na próxima rodada da Série D, o Ramalhão pega sábado, às 15h, a Portuguesa, no Estádio do Canindé, em duelo paulista. Já o Boavista irá receberá o Madureira no mesmo dia e horário.