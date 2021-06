Botafogo atropela Remo e assume a vice-liderança da Série B

13/06/2021 | 18:32



Com gols de Chay, Rafael Navarro e Pedro Castro, o Botafogo atropelou o Remo, por 3 a 0, na tarde deste domingo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi válido pela terceira rodada.

O Engenhão não tem sido utilizado pelo Botafogo por causa da Copa América, que agendou partidas no estádio alvinegro. Com a vitória, o time do técnico Marcelo Chamusca assumiu a vice-liderança com sete pontos, a dois do líder Náutico, com nove. O Remo, por outro lado, parou na décima colocação com quatro pontos.

O Botafogo começou o jogo da melhor forma possível. Em seu primeiro ataque, aos 13 minutos, Chay recebeu de Rafael Navarro, avançou e bateu no canto, sem chances para Vinícius. Após o gol, porém, o clube carioca tirou o pé do acelerador e viu o Remo ir para cima.

Aos 20 minutos, Anderson Uchôa bateu de fora da área, Douglas Borges espalmou e Renan Gorne meteu para dentro, mas a arbitragem marcou impedimento. Aos 32 minutos, Renan Gorne aproveitou lançamento de Felipe Gedoz e foi de peixinho. A bola passou perto. O técnico Paulo Bonamigo, do Remo, foi amarelado aos 36 minutos após reclamação.

No segundo tempo, o Botafogo matou o jogo em quatro minutos. Aos 14, Ronald puxou contra-ataque e tocou para Rafael Navarro, que bateu na saída de Vinícius e fez 2 a 0 para os cariocas. Quatro minutos depois, Pedro Castro recebeu e acertou um chutaço de fora da área, sem chance para o goleiro do Remo. Com a vantagem no placar, o Botafogo diminuiu o ritmo e o Remo não esboçou reação.

Na quarta rodada, o Botafogo visitará o Londrina, na quinta-feira, às 19 horas. Um dia antes, às 16 horas, o Remo receberá o Vitória no Baenão, em Belém.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 0 REMO

BOTAFOGO - Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Luís Oyama, Guilherme Santos (Pedro Castro) e Marco Antônio (Ricardinho); Ronald (Daniel Borges), Rafael Navarro (Rafael Moura) e Chay (Diego Gonçalves). Técnico: Marcelo Chamusca.

REMO - Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen e Marlon (Vinícius Kiss); Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz (Erick Flores); Jefferson (Gabriel Lima), Dioguinho e Renan Gorne. Técnico: Paulo Bonamigo.

GOLS - Chay, aos 13 minutos, do primeiro tempo. Rafael Navarro, aos 14 minutos e Pedro Castro, aos 18 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Santos, Gilvan (BOTAFOGO); Anderson Uchoa, Paulo Bonamigo, Rafael Jansen (REMO).

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).