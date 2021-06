Santo André antecipa vacinação contra Covid-19 para público acima de 50 anos

Do Diário do Grande ABC



13/06/2021 | 16:15



A Prefeitura de Santo André ampliou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com idade acima de 50 anos sem comorbidades. O adiantamento foi possível graças ao planejamento que vem sido adotado pelo município e pela chegada de novas doses dos imunizantes. Para se vacinar é necessário realizar agendamento no site psa.santoandre.br/vacinacovid, que indicará data, local e horário disponível.

“Com esta nova faixa etária teremos cerca de 55 mil pessoas imunizadas na nossa cidade, elevando a segurança da saúde da nossa gente. Em apenas alguns dias conseguimos acelerar o agendamento de um público de dez anos, mostrando rapidez e protegendo a população", disse o prefeito Paulo Serra.

Em Santo André o índice da cobertura vacinal para pessoas maiores de 18 anos é acima de 40%, média maior do que a registrada no estado e no Brasil. O município segue monitorando a evolução da pandemia e se mantém estruturado, implantando novas estratégias para garantia a vacinação de toda a população.

Para esclarecer dúvidas e obter outras informações sobre o cadastramento, além do portal da Prefeitura de Santo André, há o telefone 0800-4848004. Todos os munícipes deverão, obrigatoriamente, apresentar comprovante de residência e documento de identidade tanto nos drives thrus, quanto nas unidades de saúde.

SOLIDARIEDADE

O Fundo Social de Solidariedade, presidido voluntariamente pela primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra, está recebendo doações. Quem for se vacinar pode levar 1 kg de alimento não perecível para doar nos drive-thrus. Os itens irão para o Banco de Alimentos, que está entregando os itens para as famílias em situação de vulnerabilidade. A doação não é obrigatória para tomar a vacina, mas faz diferença na vida da família que recebe.