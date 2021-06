Wallpapers da Disney: confira opções que fogem do clichê das princesas

Bianca Bellucci

Se você curte as animações da Disney, mas não quer estampar seu celular com uma princesa clássica e clichê, saiba que é possível encontrar papéis de parede que capturam a essência dos filmes que embalaram – e ainda embalam – a infância de muita gente. Na galeria, confira uma seleção de wallpapers da Disney. As opções vão de Dumbo até A Nova Onda do Imperador.

Todas as imagens foram retiradas do site Disney Screencaps, uma página dedicada a registrar em alta qualidade cena por cena dos clássicos da companhia. Caso você não saiba como mudar o plano de fundo do seu celular, clique aqui e veja como.

Pinóquio (1940) |Crédito: Disney Screencaps Pinóquio (1940) |Crédito: Disney Screencaps × Dumbo (1941) |Crédito: Disney Screencaps Dumbo (1941) |Crédito: Disney Screencaps × Bambi (1942) |Crédito: Disney Screencaps Bambi (1942) |Crédito: Disney Screencaps × Cinderela (1950) |Crédito: Disney Screencaps Cinderela (1950) |Crédito: Disney Screencaps × Alice no País das Maravilhas (1951) |Crédito: Disney Screencaps Alice no País das Maravilhas (1951) |Crédito: Disney Screencaps × As Aventuras de Peter Pan (1953) |Crédito: Disney Screencaps As Aventuras de Peter Pan (1953) |Crédito: Disney Screencaps × A Bela Adormecida (1959) |Crédito: Disney Screencaps A Bela Adormecida (1959) |Crédito: Disney Screencaps × A Espada Era a Lei (1963) |Crédito: Disney Screencaps A Espada Era a Lei (1963) |Crédito: Disney Screencaps × Mogli, o Menino Lobo (1967) |Crédito: Disney Screencaps Mogli, o Menino Lobo (1967) |Crédito: Disney Screencaps × A Pequena Sereia (1989) |Crédito: Disney Screencaps A Pequena Sereia (1989) |Crédito: Disney Screencaps × Aladdin (1992) |Crédito: Disney Screencaps Aladdin (1992) |Crédito: Disney Screencaps × O Rei Leão (1994) |Crédito: Disney Screencaps O Rei Leão (1994) |Crédito: Disney Screencaps × Pocahontas (1995) |Crédito: Disney Screencaps Pocahontas (1995) |Crédito: Disney Screencaps × O Corcunda de Notre Dame (1996) |Crédito: Disney Screencaps O Corcunda de Notre Dame (1996) |Crédito: Disney Screencaps × Hércules (1997) |Crédito: Disney Screencaps Hércules (1997) |Crédito: Disney Screencaps × Mulan (1998) |Crédito: Disney Screencaps Mulan (1998) |Crédito: Disney Screencaps × Tarzan (1999) |Crédito: Disney Screencaps Tarzan (1999) |Crédito: Disney Screencaps × A Nova Onda do Imperador (2000) |Crédito: Disney Screencaps A Nova Onda do Imperador (2000) |Crédito: Disney Screencaps ×