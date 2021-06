Obituário - 14 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/06/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Carlindo Pereira da Silva, 89. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Raimunda de Oliveira Lima, 84. Natural de Antenor Navarro (Paraíba). Residia em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Emília Mendes Manoel, 78. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marina Benedita Rodrigues, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deusdete Alves Lima, 69. Natural de Barão de Grajau (Maranhão). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Luiz Martins da Rocha, 69. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Lapa, em São Paulo, Capital.

Alcebíades Augusto de Andrade Neto, 65. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Funcionário público. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Carlos Janelo, 67. Natural de São Caetano. Residia na Vila Linda, em Santo André. Bombeiro PM reformado. Dia 10, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Alexandrino da Costa, 64. Natural de Alhandra (Paraíba). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Arnaldo Antonio Soares, 61. Natural de Santo Bento do Una (Pernambuco). Residia no Jardim Gonzaga, em São Paulo, Capital. Motorista. Dia 10, em Santo André. Memorial Planalto.

Maria Zélia Lopes Soares, 59. Natural de Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo Willians Nestlehner, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Motorista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorge de Sousa Rocha, 55. Natural de Poções (Bahia). Residia na Gleba do Pêssego, em São Paulo, Capital. Supervisor de ligações da Sabesp. Dia 10, em Santo André. Cemitério Itaquera, em São Paulo, Capital.

Milton César Armelin, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Taxista. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Robson Alexandre Silva, 35. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Segurança. Dia 10, em Santo André. Vale da Paz.

Denilsa dos Santos Silva, 33. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Gerente trainee. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cristina de Paula Ferreira, 31. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gabriel Araujo Garcia, 20. Natural de Santo André. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Atendente de farmácia. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Jorge Lustosa, 94. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Pedro José de Souza, 84. Natural de Livramento Brumado (Bahia). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Soares Pereira, 77. Natural de Garça (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Hazime Yamaki, 75. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Manoel Xavier das Chagas, 74. Natural de Caculé (Bahia). Residia no Jardim Belita, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Geni Perdomo Zamboni, 73. Natural de Umuarama (Paraná). Residia em São Paulo, Capital. Dia 9, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Vera Julia da Luz Lourenço, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Planalto.

Alzira Rocha da Silva, 72. Natural de Itapira (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.

Cícero de Souza Neves, 64. Natural de Nossa Senhora das Dores (Sergipe). Residia no Jardim Detroit, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Antonio Carlos de Souza, 60. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia em São Paulo, Capital. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Parque das Cerejeiras.



SÃO CAETANO

Higino Zuin, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Angela Maria de Jesus Ribeiro dos Santos, 71. Natural de Mirabela (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Antonio Pereira de Oliveira, 63. Natural de Cristópolis (Bahia). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 10, em Santo André. Vale da Paz.