Na primeira live após morte de Paulinho, Roupa Nova deixa microfone vazio em homenagem

13/06/2021 | 15:10



Pura emoção! No último sábado, dia 12, os integrantes do Roupa Nova se juntaram para apresentar a primeira live após a morte do vocalista Paulinho, que morreu em dezembro de 2020, com 68 anos de idade, por complicações do coronavírus.

Quando a música Os Corações Não São Iguais começou a ser tocada, um pedestal com um microfone vazio foi colado na frente do palco, enquanto o telão exibia imagens do cantor. Além disso, Paulinho também foi homenageado durante a canção Meu Universo É Você.

- Nós, sim, estamos aqui para manter a memória dessa amizade viva. Cada nota, cada acorde, vai ter o Paulinho. De coração, de abraço e de memória, ele vai estar aqui. O Paulinho já estava comprometido e já vinha se despedindo de nós havia algum tempo, disse Nando.