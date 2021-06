Saiba como assistir à live de Gilberto Gil com Juliette Freire

13/06/2021 | 14:30



Juliette Freire e Gilberto Gil se encontram em uma live no clima de festa junina neste domingo, 13, a partir das 18h. É possível assistir à apresentação de forma grátis no serviço de streaming Globoplay , ou pela TV paga no canal Multishow.

A participação especial será a estreia da vencedora do BBB 21 como cantora. Dentro do reality show, a paraibana ficou conhecida pelo costume de cantar diversas músicas, especialmente de artistas nordestinos. Na live com Gilberto Gil, estarão presentes sucessos como Andar com Fé, Toda Menina Baiana, Esperando na Janela e Asa Branca.

Juliette usou os stories de seu Instagram para falar sobre os preparativos para o show: "Minha gente, eu não sei se acordei ou se ainda estou sonhando. Já provei a roupa, fazendo os últimos ajustes para a live, lavei o cabelo e vou começar a me arrumar. Estou muito feliz! Meu Deus, não sei explicar o que eu estou sentindo. Só agradecer. Não sei falar, estou sem graça!"

Na última segunda-feira, 7, a ex-BBB falou sobre os ensaios para a live em entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes: "Senti um nó na garganta, tive que me segurar, tamanha a emoção. Quero ver ao vivo, não sei se vou conseguir cantar sem chorar. Um dos momentos mais lindos da minha vida foi cantar com Gilberto Gil. Tive medo, mas a voz dele me deu mais certeza".

"Juliette é tranquila, tem um dom natural. A experiência que tivemos foi a mais positiva possível. E já adianto que teremos um ou dois duetos na live. Agora você tem um dindo, Juliette!", retribuiu Gil.

Como assistir à live de Gilberto Gil e Juliette Freire

É possível acompanhar a apresentação ao vivo no site ou aplicativo do Globoplay - a live estará disponível inclusive para quem não é assinante neste domingo, 13, a partir das 18h. O show também será transmitido no canal Multishow, na TV a cabo.