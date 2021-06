No Caribe, Ludmilla se casa com Brunna Gonçalves novamente

13/06/2021 | 14:10



Ludmilla e Brunna Gonçalves se casaram novamente no último sábado, dia 12, em uma praia do Caribe! A cerimônia ainda foi marcada pelo casamento da mãe da cantora, Silvana Oliveira e do empresário Renato Araújo.

No Instagram, a artista e a esposa compartilharam registros do momento e se declararam:

Te amo, escreveu Ludmilla.

Viva o amor, afirmou Brunna.

A mãe da cantora também usou a rede social para exibir mais cliques da cerimônia e da união com Renato:

Que Deus nos abençoe, nos guarde de toda maldade, que tenhamos sabedoria para essa união, eu posso dizer que estou no melhor momento da minha vida, agradeço a Deus por absolutamente tudo!