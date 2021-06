Grazi Massafera encanta a web ao mostrar presente de Dia dos Namorados que ganhou de Caio Castro

13/06/2021 | 13:11



No último sábado, dia 12, Grazi Massafera encantou os seguidores do Instagram ao publicar o presente que ganhou de Caio Castro no Dia dos Namorados! A atriz mostrou um buquê de rosas acompanhado por um bichinho de pelúcia e escreveu:

Um dia de muito amor para todos.

Já Caio Castro aproveitou a data romântica para publicar fotos ao lado da amada. Lindos, né?