São Bernardo dispersa mais de 1.500 pessoas em aglomerções durante o fim de semana

13/06/2021 | 12:10



Entre a noite de sexta-feira até o início da manhã deste domingo, a Prefeitura de São Bernardo dispersou mais 1.500 pessoas que participavam de festas clandestinas e que promoviam aglomerações em meio pandemia do novo coronavírus.

Conforme informações do Executivo, por meio da secretaria de Segurança Urbana, foram registradas cinco festas irregulares em vias públicas entra as 22h do sábado e 4h deste domingo (13). As aglomerações ocorreram na Vila Ferreira, Vila Divinéia, Parque São Bernardo, no Batistini e no DER. Nestas festas clandestinas, 630 pessoas foram dispersadas pelos agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) por meio da Operação Toque de Recolher.

A Administração ainda atendeu outras 15 denúncias de aglomeração em praças e vias púbicas. Um estabelecimento foi lacrado por descumprimento às regras da sase de transição do Plano São Paulo.

Já entre as 22h de sexta até as 4h de sábado, 950 pessoas foram dispersadas pela GCM e que participavam de festas clandestinas no Jardim Limpão, Divinéia, Jardim Industrial e Jardim Calux. Dois estabelecimentos foram lacrados, por também atuarem de maneira que desobedeciam as regras da fase de transição.

Covid-19 na cidade

Até a noite de ontem, São Bernardo contabilizava 2.701 óbitos causado pelo novo coronavírus na cidade. Ao todo, o total de casos confirmados da doença na cidade chega a 77.612. No momento 346 pessoas seguem internadas nos hospitais e passam por tratamento. A até sexta-feira, a taxa de isolamento no município era de 41%.