Vitão escreve homenagem para Luísa Sonza: Mesmo com a avalanche, você sempre arrumou forças para ser doce

13/06/2021 | 11:11



Vitão compartilhou no último sábado, dia 12, uma linda declaração de amor que fez para Luísa Sonza. Como você viu, a cantora deu uma pausa na carreira desde que recebeu ataques e ameaças de morte pela perda prematura de João Miguel, filho do ex-marido Whindersson Nunes. No Dia dos Namorados, então, Vitão fez questão de enaltecer a artista e lembrou da parceria musical que os aproximou: a música Flores, lançada há exatamente um ano.

Me lembro de te ver gravando essa voz no estúdio, te dirigir e ajudar com as partes mais rápidas cheias de palavras. Senti que essa música seria muito grande de muitas formas na minha vida. Quando lançamos Flores há exatamente um ano, vimos o mundo desabar sobre nós, só mais uma vez para você, para mim a primeira vez. Vi de perto o massacre do tribunal da internet sendo feito com uma mulher que eu já admirava e amava. Os 900 mil comentários de baixo nível e 5,5 milhões de dislikes foram a prova para todos nós brasileiros de que temos MUITO, MAS MUITO o que aprender e crescer.

O cantor também relembrou os rumores que surgiram na época que Luísa terminou seu casamento com Whindersson.

Nunca suportaram ver uma mulher crescer tanto em tão pouco tempo, cantar tão bem, ser tão inteligente e bem sucedida de todas as formas, assim como não suportaram te ver terminar um relacionamento e seguir com a vida, se apaixonar novamente, viver como qualquer ser humano que só busca a felicidade.

E falou sobre como isso acabou afetando sua relação com a estrela.

Eu sendo um dos personagens e vilão dessa novela criada pelas pessoas em cima da nossa vida, vi meu trabalho decair, parte do meu público se virar contra mim, pessoas de todos os lugares do Brasil me chamando de apelidos pejorativos e replicando mentiras em cima do meu nome, senti o gosto do que você vivia há muito tempo. Passamos por essa guerra juntos, com nossos altos e baixos, um segurando o outro nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Muitas pessoas ainda não desistiram de tentar te culpar ou te derrubar de qualquer forma por não suportarem o seu brilho... mas eu tenho certeza que isso vai acabar, cada vez mais você vai colher tudo o que tem plantado.

O músico ainda demonstrou sua gratidão à namorada.

Hoje estamos passando o nosso primeiro Dia dos Namorados juntos, longe de tudo e todos, vendo toda a nossa luta valer a pena ao sentir na pele o amor que temos um pelo outro. Quero ver nossa família mais forte a cada dia que passar e quero que a gente possa construir nosso mundo juntos, um mundo mais humano e amoroso. Obrigado por me ensinar tanto desde o primeiro dia. Aprendo muito vivendo ao lado de uma mulher que me tira da minha zona de conforto como homem nessa sociedade que já virou até clichê descrever como machista.

E elogiou o que está construindo ao lado dela.

Mesmo com a avalanche toda, você sempre arrumou forças para ser tão amorosa, compreensiva e doce, queria que todos pudessem conhecer a pessoa que eu conheço. Nossa família é tão linda, nossos pais, nossos amigos, nossos filhos (Califórnia, Gisele, Gilberto, Britney e Rita Lee), é um núcleo de amor infinito, sinto dessa forma. A vitória de um é a vitória de todos, a dor de um é a dor de todos.

Apaixonado, Vitão citou o novo álbum de Luísa, que estava previsto para ser lançado no final de junho.

Estou muito orgulhoso de você, da artista que você está se tornando. Vai ser lindo ver você lançar esse disco lindo do c*****o, sou muito feliz de ter escrito parte disso com você. Assim como seu feliz de ter cada detalhe seu escrito nas minhas músicas. Todas as vezes que eu cantar Flores, em qualquer canto desse planeta, vou lembrar da nossa história e do quanto somos fortes.

E se declarou para a amada mais uma vez.

Obrigado pelo dia que tivemos hoje, foi inesquecível, espero que seja o primeiro de muitos, infinitos ao seu lado. Feliz Dia dos Namorados para nós, te amo infinitamente, Luísa.