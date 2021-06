Neymar Jr. compartilha vídeo de dermatologista no Dia dos Namorados, não confirma affair, mas garante: Se ela quiser, tamo aí

13/06/2021 | 11:10



Neymar Jr. mostrou que o pai tá on! No último sábado, dia 12, o jogador de futebol compartilhou um vídeo da dermatologista Camila Karam em seus Stories do Instagram, mas apagou momentos depois. Mais tarde, em uma sessão de comentários na rede social, o atleta explicou o que aconteceu e ainda fez questão de demonstrar interesse pela médica - bem assim mesmo, para todo mundo ver!

Fui brincar com a Cami e postei sem querer. Achei estiloso o juliette [estilo de óculos] e óbvio, se ela quiser, tamo aí, escreveu.

Até o momento desta publicação, Camila não falou sobre o caso nas redes sociais. Mas e aí, será que rola?