Thales Bretas ganha pulseira com frase memorável de Paulo Gustavo: Rir é um ato de resistência

13/06/2021 | 10:10



Thales Bretas não deixou o Dia dos Namorados, comemorado no último sábado, dia 12, passar em branco. No Instagram, o dermatologista fez questão de compartilhar um clique ao lado de Paulo Gustavo e demonstrar, mais uma vez, todo o amor que sente pelo artista. Como você viu, Paulo morreu no dia 4 de maio deste ano por complicações da Covid-19, aos 42 anos de idade.

Meu eterno namorado? te amo para sempre!, escreveu Thales.

Além disso, o médico exibiu uma pulseira especial com uma frase memorável do comediante gravada. Nos Stories, Thales publicou uma foto da joia que ganhou e mostrou que, agora, sempre carregará o legado de Paulo Gustavo consigo.

Rir é um ato de resistência, diz a pulseira.