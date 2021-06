Maria Lina Deggan celebra um ano de namoro com Whindersson Nunes

13/06/2021 | 10:10



Maria Lina Deggan se declarou ao noivo Whindersson Nunes no último sábado, dia 12, Dia dos Namorados. Em seu perfil oficial do Instagram, a estudante aproveitou, também, para celebrar um ano de namoro com o humorista.

Você, meu amor, me motiva a ser uma pessoa melhor. Faz um ano desde nosso primeiro beijo, um ano que minha vida mudou. Você é meu presente todos os dias, conviver com você e desfrutar do seu amor é um privilégio! Obrigada por cuidar de mim tão bem e com tanto amor, que sejamos cada dia mais unidos, fortes e felizes. Quero acompanhar muitas conquistas do seu lado, quero crescer do seu lado, quero viver todos os meus dias do seu lado. Te amo, meu amor!, escreveu.

Maria Lina e Whindersson passaram por um momento difícil recentemente, quando tiveram que lidar com a morte prematura do filho João Miguel. O bebê nasceu com 22 semanas de gestação e foi levado para a UTI neonatal, onde permaneceu por cerca de um dia, mas infelizmente não resistiu.