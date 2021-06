Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda oficializam compromisso e ficam noivos no Dia dos Namorados

13/06/2021 | 09:11



Agora é oficial: Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão noivos! No último sábado, dia 12, o sertanejo pediu a namorada em casamento para celebrar o Dia dos Namorados - e a influenciadora compartilhou uma foto do momento em seu perfil oficial do Instagram.

Agora sim, estamos noivos!!! O seu sim, o meu sim, o começo de uma nova etapa, escreveu a jornalista na rede social.

No clique, Zezé e Graciele aparecem sorridentes segurando duas taças de champagne. Eles ainda fazem questão de mostrar as alianças douradas, enquanto a musa fitness exibe também uma aliança de diamantes.

Em seu perfil, o cantor publicou uma declaração de peso para a amada.

Existe a outra metade, sim. O seu pedaço da laranja. Sua alma gêmea. Quem te completa. Quem te faz pleno. Quem te faz o homem mais feliz do mundo. É egoísmo pensar assim? Não! É se sentir abençoado por Deus por descobrir o amor em sua forma mais verdadeira. Obrigado, Mô, por hoje e todos os dias! Feliz Dia dos Namorados, minha eterna namorada!