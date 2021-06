Lídia Brondi faz rara aparição e ganha declaração de amor de Cássio Gabus Mendes

13/06/2021 | 09:11



Lídia Brondi fez uma raríssima aparição no Instagram oficial do marido, o ator Cássio Gabus Mendes. No último sábado, dia 12, o artista aproveitou o Dia dos Namorados para compartilhar com seus seguidores uma linda selfie ao lado da esposa, que deixou a carreira de atriz para trabalhar como psicóloga. Na legenda do post, Cássio ainda se declara à amada, como você pode ver abaixo:

Oi, gente!!! Cada qual sabe amar a seu modo; o modo, pouco importa; o essencial é que saiba amar. Machado de Assis. Feliz dia dos namorados! Te amo!!!

Lídia foi a protagonista da novela Vale Tudo, de 1988, e conquistou o público da época. Ela conheceu o marido durante as gravações do folhetim Meu Bem, Meu Mal, de 1990. Atualmente, no entanto, permanece longe dos holofotes e vive uma vida tranquila após ter se formado em Psicologia.