Vasco marca 2 gols em três minutos, vira sobre o Brasil e vence a 1ª na Série B

12/06/2021 | 21:42



O Vasco contou com a força do banco de reservas para conseguir sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Com gols de Daniel Amorim e Morato, o time cruzmaltino ganhou de virada do Brasil, por 2 a 1, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela terceira rodada.

A primeira vitória tirou o Vasco da zona de rebaixamento e o colocou na décima colocação, com quatro pontos. Por outro lado, o Brasil caiu para o 18º lugar, com apenas um ponto conquistado em três jogos.

Quem esperava um Vasco mais leve depois da classificação na Copa do Brasil no meio de semana se enganou. Logo aos dez minutos de jogo, Galarza escorregou e foi desarmado por Welinton, que foi até a linha de fundo e cruzou. A bola acertou em Ernando e surpreendeu Vanderlei.

O Vasco sentiu bastante o gol e só fez Matheus Nogueira trabalhar apenas duas vezes durante todo o primeiro tempo, em cabeçada de Cano e chute de Gabriel Pec. Já o Brasil quase aproveitou mais uma falha do sistema defensivo cruzmaltino. Bruno Matias chutou e Ricardo Graça entrou na frente da bola, que tinha endereço certo.

Além das falhas defensivas do Vasco, o que chamou a atenção no primeiro tempo foi o número de cartões amarelos. O Brasil teve quatro jogadores punidos, enquanto Léo Jabá e Michel ficaram pendurados do lado cruzmaltino.

As alterações feitas por Marcelo Cabo no intervalo surtiram efeito e deixaram o Vasco mais agressivo. Mas a zaga continuava falhando. Livre de marcação após desvio de Ramon, Welinton bateu por cima. O empate cruzmaltino quase veio aos 20 minutos.

Léo Jabá cruzou rasteiro e perdeu a chance de se redimir do gol contra marcado no primeiro tempo, ao mandar por cima do travessão. Na sequência foi a vez do Brasil perder uma chance incrível em cabeçada de Ramon para fora. O castigo viria mais tarde.

O Vasco passou a apostar na bola aérea e deu resultado. Aos 34, Daniel Amorim apareceu no meio da área após cobrança de escanteio e deixou tudo igual. Três minutos depois, Marquinhos Gabriel cruzou e Morato cabeceou para virar a partida. O Brasil tentou o empate nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a derrota.

Após o apito final do árbitro, membros das duas comissões técnicas se desentenderam, originando uma confusão generalizada.

O Brasil volta a campo na terça-feira, contra o Confiança, às 21h30, na Arena Batistão, em Aracaju-SE, e o Vasco encara o Avaí na quarta, às 19 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro-RJ.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 1 X 2 VASCO

BRASIL DE PELOTAS - Matheus Nogueira; Vidal, Leandro Camilo, Ícaro e Artur; Bruno Matias (Heverton), Rômulo e Gabriel Terra (Gabriel Pierini); Luiz Fernando (Fabrício), Ramon (Cristian) e Welinton (Matheusinho). Técnico: Cláudio Tencati.

VASCO - Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Michel (Riquelme); Romulo, Galarza (Juninho) e Marquinhos Gabriel; Léo Jabá (Daniel Amorim), Germán Cano (Andrey) e Gabriel Pec (Morato). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Ernando, contra, aos dez minutos do primeiro tempo; Daniel Amorim, aos 34, e Morato, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkoph (MS).

CARTÕES AMARELOS - Marcelo, Gabriel Terra, Matheus Nogueira, Ícaro e Bruno Matias (Brasil); Michel, Romulo e Léo Jabá (Vasco).

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).