Santos empata com Juventude em jogo fraco e sem brilho na Vila

12/06/2021 | 21:11



Em jogo truncado e com pouca criação, o Santos empatou, neste sábado, com o Juventude por 0 a 0, na Vila Belmiro, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do embalo, com três vitórias seguidas até então, a sequência de vitórias do Santos foi interrompida por uma má atuação da equipe de Fernando Diniz, que não conseguiu bater a defesa praticamente impenetrável dos visitantes.

No confronto histórico entre as duas equipes, no entanto, o Santos mantém o tabu para o Juventude, que nunca venceu a equipe paulista na Vila Belmiro.

O Jogo - O Santos até teve a posse de bola durante boa parte do primeiro tempo, porém, o estilo característico de Diniz, que, para dar certo, precisa de um time envolvente em termos de passes, viradas de jogo e com oportunidades efetivas, não deu liga no jogo deste sábado, que começou sob chuva.

A forte marcação do Juventude, que impôs praticamente uma barreira humana com seus jogadores postados no campo de defesa, não deu chances ao Santos, que tentava penetrar, mas sem sucesso.

O goleiro Marcelo Carné pouco teve que trabalhar. O time da Vila Belmiro errava passes básicos no meio de campo e não encontrava espaços para um último toque decisivo que poderia conferir a oportunidade para abrir o placar.

O meia Jean Mota, que tem sido destaque da equipe nos últimos jogos, foi o autor de uma das poucas chances do Santos, em uma cabeçada, ainda nos primeiros minutos, que foi para o gol, mas de forma fraca e sem sustos para Carné.

Apostando nos contra-ataques, com armação comandada principalmente pelo camisa 10 Wescley, o Juventude chegou ao ataque algumas vezes, mas também sem perigo. A partida, de forma geral, era fraca tecnicamente, com chutões, divididas e faltas sendo mais protagonistas do que qualquer jogador.

Até que pouco antes do juiz apitar o fim do primeiro tempo, Kaio Jorge teve a grande chance do jogo até então. O atacante levou perigo ao desviar de cabeça, em dividida com Carné, que saiu mal e viu a bola passar rente à sua trave direita.

Diniz, claramente irritado e tradicionalmente aos gritos à beira do gramado, resolveu no intervalo substituir o zagueiro Luiz Felipe pelo atacante Marcos Leonardo, de apenas 18 anos, para deixar o time mais ofensivo, colocando o volante Alison na linha dos zagueiros.

Mesmo com a mudança tática, a dinâmica do jogo permaneceu idêntica à primeira etapa na volta do intervalo: o Santos com a bola no pé e o Juventude correndo atrás, mas muito em cima, com intensa marcação por zonas, encurralando os donos da casa.

Com o jogo no vaivém de tentativas frustradas de lançamentos, passes errados e chutes sem direção ao gol, aos 32 minutos, em um raro desprendimento do Santos sobre o Juventude, Gabriel Pirani fez boa tabela e a bola sobrou em seu pé na entrada da área para chutar livre de marcação. Mas o arremate, mais uma vez, estampou um zagueiro adversário, indo para escanteio.

Se no correr do jogo não fluía o esquema montado por Diniz, a bola parada poderia ser um alento para o Santos. Aos 36, um até então apagado Marinho fez o goleiro adversário, pela primeira vez em toda a partida, se esticar para acompanhar a bola, em cobrança de falta perigosa de longa distância.

Sem mudança no comportamento de ambos os lados e com os jogadores cada vez mais cansados, a tônica do zero a zero continuou e a partida terminou como começou: sem brilho e totalmente apática.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 0 JUVENTUDE

SANTOS - John; Pará (Madson), Luiz Felipe (Marcos Leonardo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marcos Guilherme, Kaio Jorge e Marinho. Técnico: Fernando Diniz

JUVENTUDE - Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Forster e Alyson; Elton, Castilho, Wescley e Chico (Fernando Pacheco); Capixaba (Bruninho) e Marcos Vinicios. Técnico: Marquinhos Santos

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Luan Peres e Jean Mota ( Santos); Elton, Guilherme Castilho e Capixaba (Juventude)

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).