CRB mantém a boa fase, vence o Confiança e assume a vice-liderança da Série B

12/06/2021 | 19:30



O CRB manteve o embalo das vitórias sobre Cruzeiro e Palmeiras e também ganhou do Confiança neste sábado à tarde, por 3 a 2, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado, que teve quatro gols em 13 minutos, deixou os alagoanos, provisoriamente, na vice-liderança.

O resultado colocou o CRB dentro do G4, na vice-liderança com sete pontos, a dois do líder Náutico, com nove. O Confiança, por sua vez, aparece no décimo lugar com apenas três pontos.

O primeiro tempo foi emocionante. Em 13 minutos, alagoanos e sergipanos fizeram quatro gols. O CRB abriu o marcador aos 9 minutos. Hyuri recebeu na cara do gol e bateu. Rafael Santos defendeu com a perna e Alisson Farias pegou o rebote para estufar as redes.

O Confiança não abaixou a cabeça e empatou três minutos depois. Neto Berola aproveitou falha da defesa e cabeceou para o gol, sem chances para Diogo Silva. Aos 17 minutos, Reginaldo tocou para Hyuri que bateu na saída de Rafael Santos para recolocar o CRB na frente.

O problema é que o Confiança foi novamente ao ataque e deixou tudo igual aos 22 minutos. Leandro Silva cruzou rasteiro e Alex Henrique só teve o trabalho de empurrar para o gol.

O segundo tempo, ao contrário dos 45 minutos iniciais, foi desanimador. Os clubes pouco fizeram. A rede voltou a balançar no final do jogo. Aos 38 minutos, Dudu garantiu a vitória do CRB. Ele recebeu cruzamento de Reginaldo e cabeceou por cima de Rafael Santos para decretar o gol da vitória alagoana.

Na quarta rodada, o CRB visitará o Goiás já na terça-feira, às 21h30, na Serrinha, em Goiânia. No mesmo dia e horário, o Confiança receberá o Brasil de Pelotas no Batistão, em Aracaju.

FICHA TÉCNICA

CRB 3 X 2 CONFIANÇA

CRB - Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Guilherme Romão (Alexandre Melo); Marthã (Claudinei), Jean Patrick e Diego Torres (Dudu); Alisson Farias (Calyson), Ewandro (Erik) e Hyuri. Técnico: Allan Aal.

CONFIANÇA - Rafael Santos; Leandro Silva, Victor Sallinas, Bareiro e Luciano Juba (Everton); Bruno Sena, Álvaro (Rafael Vila) e Daniel Penha; Alex Henrique (Lucas Barcelos), Neto Berola (Willians Santana) e Luidy (Iago). Técnico: Rodrigo Santana.

GOLS - Alisson Farias, aos 9 minutos, Neto Berola, aos 12 minutos, Hyuri, aos 17 minutos, Alex Henrique, aos 22 minutos, do primeiro tempo. Dudu, aos 38 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM).

CARTÕES AMARELOS - Hyuri, Marthã, Guilherme Romão, Alexandre Melo (CRB); Leandro Silva, Luciano Juba (CONFIANÇA).

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).