Além de Bolsonaro, governo de SP multa três ministros por falta de máscara

12/06/2021 | 19:25



Além do presidente Jair Bolsonaro, o governo de São Paulo afirmou ter multado três ministros e cinco deputados por não usarem máscara na motociata deste sábado. Cada um foi autuado em R$ 552,71.

Os ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações) e Tarcísio Gomes (Infraestrutura) foram autuados, segundo comunicado à imprensa do governo paulista.

Além dos ministros, os deputados federais Carla Zambelli, Cezinha de Madureira, Coronel Tadeu e Hélio Lopes, além do deputado estadual Gil Diniz, foram autuados pela Vigilância Sanitária em R$ 552,71 cada por "descumprimento da legislação que determina o uso da proteção facial em espaços públicos".

O filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, também foi multado, conforme informado mais cedo. Além dele, Bolsonaro e o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, também foram autuados. As multas serão enviados via Correios para cada um, informa a nota.