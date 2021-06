Tite confirma união do grupo da seleção brasileira contra Copa América no Brasil

12/06/2021 | 19:00



Na véspera da estreia da seleção brasileira na Copa América, o técnico Tite confirmou neste sábado, em entrevista coletiva, que os jogadores foram contra a realização do torneio em solo nacional.

"Pedimos antes ao presidente da CBF. Eu pedi, os atletas pediram. Antes de levar ao presidente da República, ao País, colocamos essa situação que não gostaríamos, pelo respeito, por tudo o que estava envolvendo, por um lado sentimental", disse Tite.

A fala do treinador corrobora com o conteúdo de um manifesto recente divulgado pelos atletas convocados. Mas, apesar de ser contra, o treinador disse que "não tem desculpa agora" e que a seleção jogará a competição com seriedade.

"Colocamos que somos contrários à realização da Copa América e não vai ter desculpa agora. Vamos nos cuidar da melhor maneira possível e vamos jogar com a exigência", afirmou Tite.

O primeiro jogo da competição será neste domingo, às 18h, contra a Venezuela, em Brasília, no estádio Mané Garrincha.