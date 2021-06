Criminosos furtam tubulação de oxigênio da UPA Barão de Mauá

Do Diário do Grande ABC



12/06/2021 | 18:35



Em plena pandemia da Covid-19, ladrões atacaram a UPA (Unidade de Pronto Atendiment) Barão de Mauá, em Mauá, na madrugada deste sábado, 12 de junho. Os criminosos furtaram o relógio e cerca de 1,5m de canos da tubulação do tanque de oxigênio do local. A Secretaria de Saúde foi acionada e imediatamente realizou a transferência de cinco pacientes (dois deles com Covid) para a UPA Vila Assis e para o Hospital Nardini.

Técnicos estiveram no local na manhã deste sábado e realizaram a troca dos equipamentos furtados. A UPA Barão está funcionando e deve voltar a atender os pacientes de casos mais graves até o fim deste sábado. A unidade conta com 15 leitos de enfermaria, sendo quatro deles com suporte ventilatório.

O prefeito Marcelo Oliveira (PT) esteve no local, acompanhando os trabalhos de reparo.“É lamentável que em meio a uma pandemia, onde os serviços de saúde estão sendo ainda mais essenciais, alguém tenha a coragem de realizar um crime desses, que prejudica tanta gente", afirmou. "Importante parabenizar a equipe da UPA, que agiu rapidamente e mesmo em uma situação tão grave, nenhum paciente ficou desassistido”, completou.