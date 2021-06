Santo André espera vacinar mais de 10 mil contra a Covid neste final de semana

Do Diário do Grande ABC



12/06/2021 | 18:26



Mais de 10 mil pessoas fizeram agendamento para serem imunizadas contra a Covid-19 neste final de semana em Santo André. A vacinação está sendo realizada com doses da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac, nos drive-thrus da cidade.

Estão sendo imunizados profissionais da educação básica da rede estadual e privada, entre outros grupos, considerando diferentes faixas etárias e comorbidades. Para receber a imunização, deve ser realizado agendamento pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid, que indicará data, local e horário disponíveis.

“Estamos avançando cada vez mais na imunização da nossa gente, aumentando a capacidade e abrangendo diversos públicos com a chegada das novas doses. Este final de semana será de muita vacina no braço dos andreenses, o que nos traz esperança, orgulho e um sentimento de estarmos vencendo essa guerra contra o vírus", enfatizou o prefeito Paulo Serra (PSDB). "Porém, vale lembrar que devemos seguir todos os cuidados já conhecidos, como o distanciamento, o uso obrigatório da máscara e a utilização do álcool em gel”, completou.

A Prefeitura trabalha para que até o fim do mês de junho cerca de 50% da população adulta da cidade já esteja vacinada. Neste final de semana, além dos pontos drive-thru, a imunização está ocorrendo em sete unidades de saúde, onde não é preciso agendar para ser imunizado no sábado ou domingo: USF Dr. Moyses Fucs, Centro de Saúde Escola, USF Vila Guiomar, USF Jardim Alvorada, USF Cidade São Jorge, USF Vila Luzita e USF Parque Miami. O atendimento é das 8h às 17h.

“Estamos em constante diálogo com o Governo do Estado para que continuemos recebendo as doses e apliquemos rapidamente na população. O intuito é seguir acelerando este processo, avançando nas idades e deixando os andreenses seguros”, completou o prefeito.



No local de vacinação, os profissionais da educação básica devem apresentar documento que comprove o vínculo ativo com a instituição de ensino, como holerite atualizado ou declaração emitida pela escola.

“É uma grande emoção estar aqui hoje. Quero que não apenas os profissionais da educação, idosos, estejam vacinados, mas todo o Brasil. O coração bate mais forte nesse momento e devemos seguir com os cuidados, sempre respeitando o próximo”, disse a secretária de escola, Márcia Lopes.

Para esclarecer dúvidas e obter outras informações sobre o cadastramento, além do portal da Prefeitura de Santo André, há o telefone 0800-4848004.

Doação de Alimentos

As pessoas agendadas para receber a imunização, podem levar 1 kg de alimento não perecível para doar nos pontos de vacinação e drive-thru da cidade. Essa ação contribuirá com a iniciativa do Fundo Social de Solidariedade, presidido voluntariamente pela primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra, que está recebendo doações. Os itens arrecadados serão destinados ao Banco de Alimentos, que entrega os itens para as famílias em situação de vulnerabilidade.