Brasil derrota a Polônia e soma a oitava vitória na Liga das Nações feminina

12/06/2021 | 18:01



A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou a primeira vitória na abertura da quarta semana da Liga das Nações, ao vencer a Polônia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/23, neste sábado, em Rimini, na Itália.

Com o resultado, o time do técnico José Roberto Guimarães soma a oitava vitória, em dez partidas disputadas, e alcança a segunda colocação na competição, só atrás dos Estados Unidos. O time volta a atuar, neste domingo, às 16 horas, contra a Alemanha.

O bloqueio foi o melhor fundamento da seleção brasileira no primeiro set, com destaque para Tandara. O placar só não foi mais favorável por causa do excesso de erros do time nacional, que proporcionaram ao adversário equilibrar um pouco a partida, com bela atuação no ataque de Stysiak.

A Polônia voltou melhor no segundo set, conseguindo fugir mais do bloqueio brasileiro. A favor da seleção foi o bom entrosamento entre Carol e Macris, além da força de Tandara tanto no bloqueio como no ataque. Czyrnianska marcou pontos importantes, mas as polonesas perderam o ritmo no final, cometeram vários erros e perderam por 25 a 20.

No terceiro set, o Brasil não mostrou a mesma eficiência no bloqueio, enquanto Stysiak continuou forte no ataque para a Polônia, que abriu dois pontos no placar. Tandara deixou a seleção na disputa, mas atrás em 13 a 12. A brasileira e a polonesa travaram um duelo particular deixando a disputa empatada em 19 pontos. No final, Rosamaria desequilibrou e o Brasil conquistou mais uma vitória importante na competição.