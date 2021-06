Com sintomas de covid-19, Pedro pode desfalcar Flamengo, que aguarda contraprova

12/06/2021 | 16:12



O atacante Pedro pode desfalcar o Flamengo neste domingo, diante do América-MG, pelo Brasileirão. O centroavante apresentou sintomas de covid-19 e não treinou neste sábado pela manhã. O clube aguarda o resultado da contraprova.

Pedro estava com a seleção olímpica na Sérvia para amistosos. Retornou na quarta-feira e, como não encarou o Coritiba, se reapresentou nesta sexta-feira. Ele trabalhou normalmente para substituir Gabriel, que está com a seleção principal, diante do América, no Maracanã.

Porém, acordou com sintomas de gripe e acabou não participando do último trabalho, antes do jogo, nesta manhã. Um novo exame foi realizado e deve sirvo resultado até o começo da noite.

Caso não possa atuar, o trio ofensivo deve ser formado com Muniz, Bruno Henrique e Vitinho. Sem Arrascaeta e Everton Ribeiro, apenas Diego está fazendo a armação com time. Gerson e Rodrigo Caio reforçam o time.

Pedro é um dos poucos do elenco que não se contaminaram com a covid-19. Recentemente o técnico Rogério Ceni também foi diagnosticado com a doença. O treinador segue em isolamento.