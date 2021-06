Grávida de Junior Lima, Monica Benini se vacina contra a Covid-19

12/06/2021 | 16:10



Grávida pela segunda vez de Junior Lima, Monica Benini se vacina contra a Covid-19 em pleno Dia dos Namorados. Que presentão! Nas redes sociais, ela comemorou o momento e reforçou o uso da máscara.

Eu não to acreditando que esse dia finalmente chegou. É um misto de alívio e alegria com a indignação de perceber que ainda falta tanto pra sermos um país imunizado. E não posso deixar de vir aqui ressaltar que MESMO QUE VC TENHA TOMADO VACINA, CONTINUE USANDO MÁSCARA. Você ainda, mesmo que de forma menos sintomática ou assintomática, pode transmitir a Covid-19 para outras pessoas? Embora a vacina seja a melhor medida de controle para uma pandemia, ela precisa estar acompanhada de outros cuidados, como o uso de máscara, higienização das mãos e o máximo de distanciamento social. O Brasil tem somente 11,1% da população vacinada com as duas doses, o que faz com que a grande maioria ainda esteja suscetível ao vírus e aos problemas que ele pode causar. Embora não seja a orientação de quem nos governa, lembre-se sempre de que o uso de máscaras reduz em 87% a chance de infecção.