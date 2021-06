Kate Middleton usa bracelete da princesa Diana em reunião do G7

12/06/2021 | 15:11



De acordo com a revista norte-americana People, Kate Middleton usou um bracelete que pertenceu à princesa Diana! Na última sexta-feira, dia 11, durante o evento que reuniu os líderes do G7 - Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Japão e Canadá - a Duquesa de Cambridge foi flagrada com a joia.

Segundo o US Magazine, este foi o primeiro evento que reuniu a família real desde a morte de príncipe Philip e o nascimento de Lilibet Diana, filha do príncipe Harry e de Meghan Markle. O evento marcou uma rara aparição pública da Rainha Elizabeth II, do príncipe Charles e da esposa Camilla, e do príncipe William e Kate Middleton, desde que a pandemia de Covid-19 suspendeu os compromissos em março de 2020.

No Instagram da família real, fotos do encontro foram publicadas:

Como Chefe de Estado, Sua Majestade a Rainha fala regularmente com líderes mundiais e membros da comunidade diplomática como parte do papel vital que desempenha como figura de proa para o Reino Unido e a Comunidade Britânica. Esta noite, a Rainha, com o Príncipe de Gales, a Duquesa da Cornualha e o Duque e a Duquesa de Cambridge, participou de uma recepção de líderes do G7 organizada pelo Primeiro Ministro Boris Johnson.

Polêmica

Ainda segundo o veículo, o título de Sua Alteza Real do príncipe Harry foi removido da exposição da princesa Diana. A exibição do Palácio de Kensington mostra o vestido de casamento de Lady Di em julho de 1981. Um cartaz descrevendo a exposição inicialmente dizia: Emprestado por Sua Alteza Real o Duque de Cambridge e Sua Alteza Real o Duque de Sussex.

Entretanto, o The Royal Collection Trust divulgou uma declaração afirmando que houve erro:

Devido a um erro administrativo, pelo qual o The Royal Collection Trust era responsável, as etiquetas estavam incorretas e serão atualizadas.

O cartão foi trocado por um novo que diz: Sua Alteza Real o Duque de Cambridge e O Duque de Sussex. A mudança ocorreu já que Harry não faz mais parte dos membros da realeza.