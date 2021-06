Esposa de Lucas Lucco fala de problema no olho do filho de dois meses de vida

12/06/2021 | 15:10



Lorena Carvalho, esposa do cantor Lucas Lucco, usou as redes sociais na última sexta-feira, dia 11, para desabafar sobre um problema que o casal está passando com o filho de dois meses vida.

O pequeno Luca está com o canal lacrimal obstruído, fazendo com que o baby tenha bastante secreção nos olhos. Chateada, a modelo contou que, apesar de tentar resolver a questão com o pediatra, não obteve resultado positivo, precisando apelar para os antibióticos.

- Gente, tô super chateada, tô triste pra falar a verdade. Acabei de chegar em uma consulta com o Luca no oftalmologista, ele tá com o ducto lacrimal do olhinho um pouco obstruído, é super comum em bebês, ele já estava usando um colírio nos olhinhos, estava saindo bastante secreção mesmo. Mas como não tivemos a resposta que queríamos com o colírio, infelizmente, eu vou ter que entrar com o antibiótico via oral, antibiótico um pouquinho mais forte para melhorar, fazer a massagem no ducto, dar o medicamento para que se Deus quiser o olhinho dele melhorar e parar de sair essa secreção, desobstruir. Mas a gente que é mãe, a gente fica, nossa, eu tô? E se com o antibiótico não melhorar, tem outras condutas que a gente vai precisar avaliar, mas não vai ser necessário, tenho muita fé que daqui alguns dias ele vai estar muito melhor, vai ficar bem. Vocês também mandem muitas energias positivas para o Luca, vai ficar bem. Mas também coração de mãe a gente sofre, os bebezinhos são tão sensíveis, qualquer coisinha com eles já se torna algo grande, eles ficam bastante estressadinhos, nervosos até para mamar, contou nos Stories.