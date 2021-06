Zé Felipe publica foto com Virgínia Fonseca: Você é tudo o que tenho de mais precioso e outras celebridades comemoram o Dia dos Namorados!

12/06/2021 | 14:10



Neste Dia dos Namorados, diversas celebridades usaram as redes sociais para comemorar! O cantor Zé Felipe publicou esta foto no Instagram e se declarou para Virgínia Fonseca: Lembro de dois momentos, ao seu lado, em que tive certeza da força do amor? um, foi quando senti o seu coração batendo perto do meu peito, pela primeira vez; e o outro, quando vi a união do nosso amor chegar ao mundo? a Maria Alice. Como sou sortudo! Nesse Dia Dos Namorados, quero só dizer que você é tudo o que tenho de mais precioso. Tenho orgulho de ter você como esposa e mãe da Mali. Você é incrível, minha Virginia. Te amo hoje e sempre.

Também no Instagram, Lucas Lima postou esta foto ao lado de Sandy e escreveu: Dia a dia, trabalho, infiltração no teto, filho perdendo o dente, família, pandemia, tomada derretida, remédio da cachorrinha e tantas outras coisas... Nesses praticamente 22 anos de namoro, o mundo pode tá normal ou de cabeça pra baixo, a gente sempre dá um jeito de se encontrar como namoradinho. Às vezes é descendo meio lance de escada de mão dada, num episodinho que: tá tarde, mas vamos só ver uma coisinha, num cafezinho depois de um almoço desencontrado... a gente sempre rouba do mundo um momentinho namorados, mesmo no meio de tanta vida prática. E olhando essa foto, é tri ver que, mesmo com bem menos cabelo, um maior percentual de gordura abdominal e duas décadas de alegrias e perrengues, meu olhar de amor abobado e desengonçado continua aqui. Feliz Dia dos Namorados, guriazinha!

Boninho postou um vídeo ao lado de Ana Furtado no Instagram e no Twitter e se declarou: Um namoro que já dura mais de 23 anos.

Maisa também aproveitou a data romântica para se declarar para o namorado no Twitter: Nosso quarto dia 12 juntos. Você está dormindo aqui mesmo depois de ter acordado com o despertador, conversado comigo, mas isso você vai esquecer, porque é o que você sempre faz kkkk. Te amo e não briga comigo se eu te acordar não, tá? É que eu quero passar mais tempo rindo com você. Eita, acordou sozinho e tá bem humorado. O amor venceu!!

Daiana Garbin postou fotos da trajetória do relacionamento com o apresentador Tiago Leifert: Nossa primeira foto juntos, há 11 anos! O casamento. A Lua.

Guilherme Militão publicou uma imagem ao lado de Viviane Araújo e escreveu: Feliz Dia dos Namorados. Gatilho Carnaval!. A musa também aproveitou a data para se declarar ao amado: Amor, paixão, carinho, amizade, cumplicidade, afeto, lealdade, fidelidade, respeito? Encontrei tudo isso em você, meu amor! Meu eterno namorado. O teu sorriso me faz tão feliz, a forma que você me abraça me passa toda a segurança do mundo. E é nesse abraço que eu quero ficar até o último dia da minha vida! Te amo. Feliz Dia dos Namorados. Que lindo, né?

Thais Fersoza escreveu um lindo texto para Michel Teló no Instagram: E há dez anos passamos essa data juntos!!! Acabamos de perceber que é o nosso décimo!!! Que lindo! O amor sempre vence.. firmes no anseio, meu gatinho, lembra? Você sempre me dizia isso.. e até hoje seguimos assim.. mesmo com muitas tribulações, corre do dia a dia, filhos pequenos, trabalho, pandemia, imprevistos? pensamentos diferentes, a calmaria e o furacão! Kkkkk ainda assim, sempre queremos estar juntos. E desde o início foi isso que sustentou nossa relação. O nosso querer estar juntos! Somos quase opostos e isso só nos fortalece. Porque nos completamos e nos admiramos. Nos doamos e na nossa interseção achamos nossos pontos comuns que são os que mais nos representam. Nossos valores, nossos sonhos, nossa essência e nossos quereres.. Que a gente complete muitas e muitas décadas juntos de muita parceria, amor, respeito, cumplicidade e fugidinhas? kkkk. Aqui somos mais da fugidinha do que do romantismo.. kkkk e na sequência, registros desses dez anos? Te amo, meu namorado.. Amo nossa história.. Que a gente siga vivendo ela com sabedoria! Te amooooooo.