Em entrevista para Paris Hilton, Anitta fala sobre cirurgias plásticas: - Não julgo pessoas que não são abertas para isso

12/06/2021 | 14:11



Em entrevista para Paris Hilton, Anitta comentou sobre cirurgias plásticas! A cantora afirmou que não sabe mentir ou esconder se passou por algum procedimento estético:

- Eu não me importo, eu não sei mentir, sou horrível para manter segredo. Não acho que eu seria capaz de mentir. Toda vez que tenho que contar uma mentira, você pode ver na minha cara que sou horrível. E também, eu acho que talvez algumas pessoas assistem a gente na Internet e na televisão, e pensam: Eu gostaria de ser como ela, gostaria de parecer com ela. Eu quero passar a mensagem de que: Ok, eu não era assim, eu estudei, ganhei dinheiro e mudei isso. É bem possível, é bem alcançável para todo mundo. Eu não julgo pessoas que não são abertas para isso porque é bem difícil, temos que lidar com todas as críticas e opiniões das pessoas sobre isso. Não é fácil simplesmente aparecer e falar as coisas que você faz, porque as pessoas julgam muito.

Anitta ainda contou como conheceu o seu namorado:

- No Brasil, é muito difícil, para mim, conhecer pessoas. Aqui [nos Estados Unidos] eu tenho uma vida mais normal. Eu conheci ele na casa de uma amigo, foi um encontro normal. (...) Eu não saio no Brasil, é muito difícil, para mim, fazer isso.

A cantora também revelou que atualmente usa o trabalho como uma forma de diversão:

- Eu gosto de curtir meu trabalho. No passado, eu era muito dependente de números e resultados. Atualmente, eu me preocupo menos. Depois que eu atingi meus objetivos na vida e alcancei tudo o que eu queria, que eu cantei com quem eu queria cantar, me apresentei em todos os lugares que eu queria, então eu parei de ter isso na cabeça. Hoje, eu tiro vantagem do meu trabalho para me divertir.