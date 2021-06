Duda Reis posa abraçada com Bruno Rudge e assume namoro nas redes sociais!

12/06/2021 | 13:10



Depois de terem sido flagrados juntos em um jantar, Duda Reis e Bruno Rudge apareceram abraçados em fotos no Instagram Stories neste sábado, dia 12!

Parece que os dois escolheram o Dia dos Namorados e decidiram assumir o relacionamento publicamente nas redes sociais. No entanto, o casal preferiu não fazer longas declarações e incluíram apenas um emoji de um coração nas fotos.

Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento de Duda Reis após a relação polêmica com o cantor Nego do Borel, que acabou com acusações de agressão e ameaças.