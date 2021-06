Cidades mantêm suspensão do transporte das 22h às 4h

Da redação



12/06/2021 | 12:31



Santo André e São Bernardo vão manter até o dia 30 o toque de recolher mais rígido que o restante da Região Metropolitana e também a suspensão do transporte público municipal das 22h às 4h. Os decretos municipais, que venciam na segunda-feira, foram prorrogados pelas administrações. Nas outras cidades do Grande ABC a restrição da circulação segue o que determina o Plano São Paulo, ou seja, das 20h às 5h, e o transporte funciona nos horários habituais.

Hoje, Dia dos Namorados, as prefeituras de Santo André e de Ribeirão Pires vão permitir que estabelecimentos comerciais fiquem abertos até as 23h para evitar aglomeração na busca por presentes, e também em bares, restaurantes, praças de alimentação e similares do setor alimentício, que terão tolerância máxima até as 23h59 para atendimento na forma presencial em Santo André – em Ribeirão Pires todos os setores devem estar fechados às 23h.

Ao contrário do que determina o Plano São Paulo, do governo do Estado, que permite capacidade de público de até 40%, a Prefeitura de Ribeirão Pires resolveu autorizar, a partir de hoje, por meio de decreto municipal, que estabelecimentos comerciais e templos religiosos recebam até 50% da capacidade.