Page cardio! Ellen Pompeo se reúne com Justin Chambers e Eric Dane e quase mata fãs de Grey's Anatomy do coração

12/06/2021 | 12:11



Ellen Pompeo quase matou os fãs de Grey's Anatomy do coração na última sexta-feira, dia 11! A atriz compartilhou em seus Stories do Instagram que estava em um encontro com Justin Chambers e Eric Dane, que foram seus colegas de elenco na série médica.

Bastou um único vídeo para que o nome da artista fosse parar nos assuntos mais comentados do Twitter na manhã deste sábado, dia 12 - e diversas pessoas praticamente gritaram um Page cardio! ao se depararem com o trio reunido mais uma vez.

Ellen Pompeo é a grande estrela de Grey's Anatomy e dá vida à protagonista da trama, Meredith Grey. Eric Dane interpretou o sedutor cirurgião plástico Mark Sloan, também conhecido como McSteamy, e deixou a série na nona temporada. Já Justin Chambers esteve no seriado desde o primeiro episódio como Alex Karev e saiu do elenco recentemente, na 16ª temporada.