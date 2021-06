Rapper sobrevive a tiroteio e morre em acidente de carro dias depois

12/06/2021 | 12:10



Christopher Ozuna, mais conhecido como Tigoose, morreu aos 28 anos de idade no início de junho. Segundo informações do jornal Miami Herald, o rapper sobreviveu a um tiroteio que aconteceu no dia 30 de maio, após um show no teatro El Mula Banquet Hall, em Miami, nos Estados Unidos; entretanto, cinco dias depois, Tigoose morreu em um acidente de carro misterioso, onde o veículo pegou fogo e foi destruído:

- É loucura. Ele escapa das balas e morre dessa forma. Ele ficou traumatizado por ver os amigos dele morrerem daquele jeito, comentou a namorada do músico.

De acordo com a família, Tigoose estava dirigindo o carro que acabou se chocando contra o tráfego na 10th Avenue, em Miami. O automóvel, então, acabou batendo em outro veículo. Jeremiah Rollins, de 18 anos de idade, estava com o rapper no carro e também morreu. Já no outro veículo, havia uma mulher grávida e seis crianças, que foram levadas ao hospital sem nenhum ferimento grave.

A família suspeita que algo possa ter feito Tigoose perder o controle do carro e que o acidente tenha relação com o tiroteio do El Mula Banquet Hall, mas nada foi confirmado pela polícia