Após flagras com Irina Shayk, Kanye West deixa de seguir toda a família Kardashian-Jenner no Twitter

12/06/2021 | 12:10



E parece que Kanye West seguiu mesmo em frente! Aparentemente, o rapper aproveitou que seus flagras com a modelo Irina Shayk vieram à tona e decidiu parar de seguir toda a família Kardashian-Jenner no Twitter, rede social onde ele é mais ativo. Sua ex-esposa Kim Kardashian não escapou e também deixou de fazer parte da lista de seguidos do artista.

A atitude de Kanye aconteceu também após a exibição do último episódio de Keeping Up With The Kardashians, reality show da família Kardashian-Jenner. No Instagram, entretanto, o músico continua seguindo Kim; ela, inclusive, é a única pessoa que Kanye segue na rede social.

E já que falamos do último episódio de KUWTK, nada mais justo do que citarmos o desabafo emblemático que Kim fez durante a series finale, não é? Em uma conversa com a mãe Kris Jenner, a empresária contou que começará a fazer terapia para se tornar uma pessoa melhor.

- Sinto que trabalhei tão duro na vida para conseguir tudo o que eu sempre quis, vivi com as minha expectativas e conquistei dez vezes mais do que eu pensava que era humanamente possível. Mas eu não tenho alguém com quem compartilhar a minha vida.

Kim também revelou que percebeu, ao completar 40 anos de idade, que deseja ser feliz a maior parte do tempo.

- Quero dizer, eu tenho os meus filhos, mas eu só vou sentar e pensar Ok, meus filhos me preenchem e eu estou bem? Eu nunca pensei que era solitária. Eu pensei que bastava ter os meus filhos e o meu marido em outro estado, que eu estava nessa jornada com ele, e que eu estava bem com isso. Mas quando fiz 40 anos esse ano, eu pensei Não, eu não quero um marido que vive em um estado completamente diferente.

A socialite ainda citou o relacionamento de Khloé Kardashian e Tristan Thompson, declarando que costumava ficar de vela entre os dois.

- Eu costumava pensar que viver separada [de Kanye] era quando nos dávamos melhor, mas para mim isso é triste e eu não quero isso. Eu quero alguém que tenha as mesmas séries de TV em comum comigo. Eu quero alguém que queria trabalhar comigo. Todos os dias, Khloé, Tristan e eu acordamos às seis da manhã, e eu parecia a pessoa mais irrelevante por bons oito meses durante a quarentena, e eu tinha tanta inveja daquilo.

E afirmou que precisa viver mais sentimentos reais.

- São as pequenas coisas que eu não tenho. Eu tenho todas as grandes coisas. Eu tenho todas as extravagâncias que você pode imaginar. E ninguém fará assim de novo. Sou grata por essas experiências, mas acho que estou pronta para as experiências menores, que eu acredito que signifiquem muito.

Por fim, Kim diz que embora se sinta anestesiada e cansada de ter surtos emocionais, ela sabe que um dia será finalmente feliz.

- Eu não cheguei tão longe para não ser feliz.

Bem significativo, não é?