São Caetano atinge marca de 100 mil doses contra a Covid-19

Daniel Tossato



12/06/2021 | 11:56



A cidade de São Caetano atingiu, na manhã de hoje, o número de 100 mil doses distribuídas contra a Covid-19, na cidade.

Conforme a Prefeitura, o microempresário do setor de ferramentas Giacomo Scobara Neto, 58 anos, foi o munícipe a receber a vacina de número 100 mil na cidade. O número leva em consideração pessoas que receberam a primeira dose e também que já recebeu a segunda dose do imunizante.

"Foi um momento único. E espero que todos possam pasar por esta oportunidade que é de se vacinar. Mas quero frisar que, mesmo quem já se vacinou, não deixe de usar máscara, álcool em gel e, se conseguir, evitar sair de casa. Todo cuidado é pouco", afirmou Neto, que mora no Bairro São José, na cidade.

Durante a semana, a Prefeitura, sob comando do prefeito Tite Campanella (Cidadania), adiantou a vacinação para pessoas com idades de 58 a 59 anos, para tomar a primeira dose do imunizante.

Três tendas foram montadas no estádio Anacleto Campenella para atender os moradores da cidade que receberam a vacinação hoje. Os imunizants distribuídos hoje fazem parte do lote da Pfizer. O prefeito Tite também recebeu primeira dose da vacina na manhã deste sábado.

“Chegamos a 100 mil doses de vacinas aplicadas em São Caetano, fruto de muito planejamento eficiência da nossa equipe de Saúde. Momento importante que reforça a necessidade de continuarmos o caminho da imunização, dos distanciamento social, do uso de máscara para que possamos retornas às nossas vidas e à economia. São Caetano está dando exemplo para o Brasil também na imunização da população”, declarou Tite após ser vacinado.

A Prefeitura também informou que hoje 600 moradores realizaram agendamento para receber vacina contra o novo coronavírus neste sábado.

Prefeito vacinado

Tite Campanella recebeu primeira dose da vacina por volta das 9h30 e também registrou, com fotos e vídeos, o momento.

Ao Diário, o prefeito declarou que a Prefeitura de São Caetano fará todo o esforço para imunizar toda população quanto antes.

“Chegou minha vez de vacinar. Fiz meu cadastro e recebi a primeira dose da vacina neste sábado. Agora falta receber a segunda dose, fundamental para garantir a imunização completa. Estou feliz e espero que todos sejam vacinados no menos espaço de tempo”, afirmou o chefe do Executivo.