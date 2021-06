Ex-vice-presidente do Brasil, Marco Maciel morre em Brasília aos 80 anos

Da redação



12/06/2021 | 10:10



Ex-vice-presidente do Brasil Marco Maciel, 80 anos, morreu na madrugada deste sábado, no Distrito Federal. O político estava internado em um hospital particular desde o dia 29 de março. A causa da morte ainda não foi informada.

Maciel foi vice-presidente durante os dois mandatos do ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que comandou o País de 1995 a 2002. Em 2014, o ex-vice-presidente foi diagnosticado com mal de Alzheimer, doença que prejudica as funções mentais importantes, principalmente a memória. O sepultamento tem previsão para ocorrer na tarde deste sábado, no cemitério Campo da Esperança.

Marco Maciel também atuou como deputado, senador e chegou a ser governador de Pernambuco. O ex-vice-presidente era advogado.

O presidente nacional do DEM, ACM Neto, emitiu, pelas redes sociais, nota de pesar pela morte de Marco Maciel.

"Marco Maciel foi um dos mais importantes quadros do nosso partido. Com sua exemplar atuação na vida pública, escreveu uma história irretocável de dedicação ao nosso país."