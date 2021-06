Aprenda a criar vídeos para Facebook Ads e Instagram em 15 minutos

Da Redação

Do 33Giga



12/06/2021 | 09:48



Muitas pessoas precisam editar e criar vídeos para anúncios e ads no Facebook e no Instagram e não sabe como fazer isso. A seguir, o 33Giga ensina de forma prática e rápida (15 minutos, no máximo) a realizar a tarefa.

O tutorial de como editar e criar vídeos para anúncios é voltada a quem deseja começar a fazer esse tipo de ad por conta própria. A ideia é usar, como ferramenta, um editor único – ele permite a você criar anúncios para redes sociais rapidamente.

Como criar vídeo para anúncios de Facebook e Instagram?

Normalmente, boa parte das pessoas pede a profissionais específicos para fazerem vídeos. Quase sempre, há a barreira do medo, da insegurança e, até, da preguiça.

Além disso, quando se toma a iniciativa de você mesmo criar as peças, é possível ficar desanimado pelo trabalho e pelas horas gastas na edição de vídeos e de anúncios (ads). São poucas as opção de ferramentas intuitivas para editar e criar vídeos para anúncios.

Editores clássicos demandam muita experiência e “horas de voo”. Isso, claro, é uma barreira de entrada para aqueles que começaram a entender de marketing digital há pouco tempo.

Porém existem alternativas. A seguir, o 33Giga fala um pouco dos editores de vídeo para anúncios de Facebook e Instagram. Eles consomem pouco tempo e entregam vídeos de alta qualidade, que convertem e vendem.

Alternativas práticas online

Os editores de vídeo online vieram para ficar – e para facilitar vidas. Agora, não é mais preciso mais baixar programas e instalá-los no PC.

No editor de vídeos da InVideo, o formato para ads em geral já vem pré programado. Bastam poucos cliques para você descobrir uma biblioteca gigantesca de templates para criar anúncios no Facebook Ads.

A ferramenta é fácil de usar – principalmente para editar e criar vídeos para anúncios. Em poucas horas debruçada sobre ela, você provavelmente vai estar dominando a arte de criar anúncios pagos.

Fique atento para as chamadas de ação (CTAs) e certifique-se de ter mensagens claras, visíveis e que gerem curiosidade das pessoas. Dica extra: estude mais sobre os gatilhos mentais.

Ok. Mas por que vídeos?

Simplesmente porque eles convertem mais. As pessoas ficam curiosas com vídeos –e costumam interagir mais com esse tipo de conteúdo.

Você pode também aumentar o seu fluxo de publicações orgânicas na rede, gerando posts e vídeos sem a necessidade de pagar anúncios. O trabalho pode ser um pouco mais demorado, mas com o tempo é recompensador.

O recomendável é que sua estratégia para criar vídeos para anúncios intercale entre as publicidades pagas e ads – e também entre publicações de feed, no perfil pessoal ou da empresa.

Anúncios para onde precisar

Se você achou que essa dica para editar e criar vídeos para anúncios funcionava apenas para Facebook Ads, você estava enganado. Os templates trabalham de acordo com sua necessidade. As medidas estão prontas, por padrão, para serem usadas em redes como YouTube e também em banners (de formatos diversos).

Cabe a você – e à sua estratégia – decidir quais os melhores lugares para apostar em vídeos de anúncio e ads curtos para gerar tráfego para seu site.

Facebooks Ads: fazendo seu primeiro vídeo no editor online

Agora que você já sabe sobre as características do InVideo para editar e criar vídeos para anúncios, será abordado um pouco da edição e da prática. Depois que você entra no site da InVideo, basta criar um login e senha – e começar a trabalhar.

Escolha o formato adequado para seu anúncio ou mídia – e comece a edição. Você pode optar por enviar gravações suas,ou por usar imagens e filmes que estão na plataforma. Como exemplo, aqueles vídeos institucionais.

Escolha elementos visuais e crie seus títulos e legendas. Lembre-se que um bom anúncio possui imagens, letras chamativas e uma excelente trilha sonora. Tudo isso pode ser configurado no InVideo.

Se sua marca for um pouco mais informal, você pode usar humor. Ou, ainda, recorrer a elementos como gifs e memes da internet. Até mesmo os emojis são bem vindos em seus vídeos.

Quanto a questões técnicas para editar e criar vídeos para anúncios fique tranquilo. É possível pegar dicas da ferramenta no YouTube.

Cenas e filmagens suas ou não?

O ideal é que você experimente vídeos com gravações suas. Com isso, conseguirá descobrir que tipo de anúncio o público mais gosta – e como converter mais em cima dessas informações.

Porém, nem sempre se pode gravar ou ter filmagens autorais – ou até mesmo ir atrás de cenários e atores para uma tomada. Nestes casos, você pode optar por usar as filmagens e cenas internas da plataforma para editar e criar vídeos para anúncios.

Ao fazer vídeos com fotos e cenas internas do programa, sua produção de vídeos e de anúncios fica mais acelerada. Então se estiver com pressa para editar e criar vídeos para anúncios, eis a opção ideal.

Caso você tenha incentivos internos na sua equipe, procure saber quem pode te ajudar a criar cenas e a fazer o estilo clássico de propaganda. Nesse caso, o ideal é ter atores e pessoas interagindo com a câmera.

Logos e outros símbolos em seu vídeo

Para você – que sempre se perguntou como os outros canais colocam símbolos de redes sociais e aquelas chamadas de “siga o canal” – o segredo será revelado agora. Nesses editores online, você consegue incluir qualquer símbolo ou caixa de mensagem para interagir com o público.

Basta assistir ao vídeo nesta página e entender como isso pode ser feito na prática. A razão por trás dessas CTAs é que as pessoas continuarão a ter contato com sua empresa.

Elas podem até não comprar com seu anúncio – mas terão outros contatos futuros com sua marca.

Conclusão

Criar e editar vídeos e anúncios já foi algo complexo e que exigia horas e horas de treinamento e de cursos para os iniciantes nesse mercado. Agora, com a existência de editores online user friendly, qualquer pessoa consegue criar vídeos de Facebook Ads.

Bastam algumas horas na plataforma, para dominá-la por completo.