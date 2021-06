Pró-Memória chega a 30 anos, dedicados a preservar a história

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



Principal mantenedora das lembranças e histórias da cidade, a Fundação Pró-Memória de São Caetano comemora 30 anos hoje promovendo diversas atividades. Fundada em 12 de junho de 1991, por meio da lei municipal 3.147, a instituição é uma das referências em manutenção de acervo, memória, preservação histórica e cultural também de outras cidades do Grande ABC.

Uma das atividades de comemoração será o lançamento da edição 63 da revista Raízes, que traz reportagem especial sobre o aniversário de 30 anos da Fundação Pró-Memória. A publicação também é considerada referência na disseminação da história no Estado de São Paulo. “Tenho a honra de estar na presidência da Fundação Pró-Memória no momento em que ela completa seus primeiros 30 anos. Desejo que ela continue contando as histórias dos indivíduos de São Caetano, seja por meio de exposições, projetos ou de publicações, e que, a cada dia, mais pessoas conheçam seu trabalho e, com isso, sintam-se mais pertencentes e participantes da vida de nossa cidade”, declarou o presidente da instituição, Charly Farid Cury, que comanda a entidade desde 2017.

Além do lançamento da revista, o público também poderá visitar os trabalhos da artesã Zilpa Cavalcanti, na Praça dos Professores. E exposição, chamada Pedacinho do Nordeste, traz figuras típicas da região com as quais os visitantes poderão tirar fotos. Marcando também a celebração da data, estará disponível ao público no saguão da sede da instituição a exposição Fundação Pró-Memória, uma Trajetória de 30 Anos em São Caetano, contando por meio de painéis e fotos a história da entidade.



GUARDIÃ

Desde o ano passado, a Fundação Pró-Memória conta com acervo completo dos 62 anos do Diário, desde quando o jornal se chamava News Seller. A parceria entre o periódico e a entidade de memória sela avanço na preservação da história do Grande ABC.

Os 1.500 volumes, todos encadernados, ficam em espaço exclusivo dentro da fundação e podem ser pesquisados de forma gratuita, precisando apenas realizar agendamento. Todas as edições passaram por processo de higienização.

Conforme o presidente Charly Cury, a responsabilidade de manter a preservação do acervo do Diário é grande. “Me sinto honrado em receber esse material. É grande nossa responsabilidade de ter a guarda e preservação do acervo completo do Diário, o mais importante jornal regional não só da região, mas do Brasil. Essa coleção torna o centro de documentação histórica mais rico em conteúdo e fortalece nossas instituições nas comemorações de seus 30 anos como referência em pesquisa e preservação da história da região”, avaliou.

Além de doar as coleções, Diário manterá o acervo da Fundação Pró-Memória atualizado, abastecendo o espaço mensalmente.