Claudia Leitte revela que foi humilhada por gerente de loja antes da fama

12/06/2021 | 09:10



Claudia Leitte relembrou uma história chata da época em que ainda não era famosa. No Instagram, a cantora falou sobre o dia em que foi maltratada por uma gerente de uma loja luxuosa, quando ainda não tinha os recursos que tem atualmente.

Eu era pobre e passei por uma situação bem marcante. A gerente chegou a ironizar: Ela tá querendo ir no Faustão! Até deu uma gargalhada no melhor estilo Cruella., comentou Claudinha.

Mas a história tem uma reviravolta e tanto!

O fato é que, anos depois, perdi as contas de quantas vezes fui no Faustão. A loja fechou. Deus me perdoe porque acabei de dar uma risadinha discreta., concluiu a artista.