Santo André entrega tablets a alunos da rede municipal

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



12/06/2021 | 08:53



A Prefeitura de Santo André começou a entregar tablets para os alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental, da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e também para professores da rede municipal. O evento para a distribuição dos equipamentos ocorreu ontem na Emeif (Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental) José Lazzarini Júnior, na Vila Marina.

Os equipamentos deverão ser utilizados pelos alunos e também pelos profissionais da educação com intuito de suprir a falta de aulas presenciais durante a pandemia do coronavírus. Nessa primeira fase, 8.500 tablets serão entregues até o fim de julho. “Uma das ideias é adaptar, cada vez mais, a vida do aluno ao ensino híbrido (períodos de aulas presenciais e outros com aulas em casa). Apesar da pandemia trazer dificuldades, temos que ver algumas situações como oportunidades. Essa pode ser a chance de colocar a tecnologia na vida dos alunos”, declarou o prefeito Paulo Serra (PSDB), que realizou a entrega dos equipamentos aos alunos que estavam presentes.

Para escolher a primeira faixa etária contemplada com a ação, a Prefeitura se baseou em levantamento que apontou que os alunos dos 4º e 5º anos teriam ganho significativo nos estudos com o tablet. “As crianças mais novas não usam tanto o tablet, mas esse é um trabalho permanente, de modernização da educação, da introdução da ferramenta tecnológica. Antes isso era imposição da pandemia e, agora, a gente vai usar como instrumento para recuperar qualquer prejuízo pedagógico que possa ter ocorrido, já que as aulas presenciais ficaram suspensas. É momento importante”, avaliou Paulo Serra. A administração também vai entregar chips com acesso à internet para que os alunos possam assistir às aulas on-line. O chefe do Executivo informou também que alunos e professores da rede receberão kits de máscara para o retorno gradual da educação.

A secretária de Educação Cleide Bochixio avaliou que a medida pode auxiliar a educação das crianças em momento de pandemia. “A tecnologia traz o que o livro trouxe. Hoje, é por meio da tecnologia que lemos o mundo”, afirmou a titular da pasta.

Para a manicure Silvana Maria Luchini, 42 anos, mãe de Daniela Luchini, 9, a primeira aluna a receber o tablet, o equipamento será muito útil. Silvana salientou a importância da administração já ter entregue o chip, que possibilita conexão com a internet. “Agora minha filha vai poder assistir às aulas de casa, e como a Prefeitura já o deu o chip fica mais fácil. Sou manicure e com a queda da clientela eu não teria dinheiro para comprar um equipamento para a minha filha”, afirmou.



Os tablets, modelo samsung galaxy SM T295, vêm acompanhados de carregador, cabo USB, fone de ouvido com microfone integrado, película protetora aplicada e capa protetora, além de extrator de chip e manual do usuário. Todos os aparelhos contam com sistema Knox, base de segurança integrada aos dispositivos. Trata-se de um conjunto completo de soluções que possui mecanismos agregados de defesa e segurança que protegem dados, tendo monitoramento de rastreio e localização, por exemplo. Essa solução também vai permitir que aplicativos, documentos e sistemas sejam implantados e disponibilizados nos tablets a distância, garantindo aos alunos e professores o acesso aos conteúdos pedagógicos de forma rápida e eficiente.