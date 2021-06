Programação da E3 2021: confira os horários das conferências

Bianca Bellucci

Do 33Giga



12/06/2021 | 07:18



E3 2021, a maior feira de jogos do mundo, começa hoje (12) e vai até terça-feira (15). Neste ano, por conta da pandemia de covid-19, o evento será transmitido de forma digital. Fãs poderão assistir aos anúncios das empresas do setor ao vivo e de graça pelos canais oficiais do festival. São eles: YouTube, Twitch, Facebook e Twitter. A seguir, você confere a programação da E3 2021.

Sábado (12 de junho)

14h – Pré-show da E3;

15h – Pré-show da Ubisoft;

16h – Ubisoft;

18h – Gearbox Software;

18h45 –GamesBeat.

Domingo (13 de junho)

12h45 – Pré-show da E3;

13h30 – 24 Entertainment’s NARAKA: BLADEPOINT;

14h – Xbox & Bethesda Games;

16h15 – SQUARE ENIX;

18h – Warner Bros. Games;

18h30 – PC Gaming Show;

20h – Future Games Show.

Segunda-feira (14 de junho)

12h – Pré-show da E3;

13h – Verizon;

13h45 – Intellivision;

14h15 – Take-Two Interactive Panel;

15h10 – Mythical Games;

16h – Indie Showcase;

16h30 – Freedom Games;

17h – VENN;

18h30 – Capcom;

19h – Razer.

Terça-feira (15 de junho)

12h – Pré-show de E3;

13h – Nintendo Direct e Nintendo Treehouse;

18h25 – NAMCO BANDAI Entertainment;

19h20 – Yooreka Studio;

19h35 – GameSpot Play For All;

20h45 – Premiação dos jogos mais aguardados (E3 2021 Awards Show).