Que comece a briga

Yasmin Assagra



13/06/2021 | 07:03



Quando Peter (interpretado por Oakes Fegley) precisa deixar seu quarto livre e passar a dormir no sótão da casa, a guerra está iniciada. Isso porque, seu avô Ed (Robert De Niro) se muda para a casa da família e, então, Peter é expulso de seu quarto. Essa batalha entre avô e neto está em cartaz nos cinemas no filme Em Guerra Com o Vovô, uma produção que, além de divertir, destaca a importância do diálogo entre a família.

A história, entretanto, não para por aí. Insatisfeito em dormir no sótão, e não mais em seu aconchegante quarto, Peter está determinado em retomar seu espaço. O jovem então arma diversas armadilhas para expulsar seu avô. Porém, ele não esperava que Ed fosse mais esperto que ele. O avô consegue se defender dos inúmeros esquemas e das armações.

A briga acaba afetando toda família e, claro, a guerra está longe de acabar.

Em Guerra com o Vovô está em cartaz desde maio, mas, no Grande ABC, por conta das restrições diante da pandemia, só foi possível assistir depois da reabertura das salas de cinema. A trama ainda possui classificação etária de 10 anos.

PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

Ainda programada para este ano, uma série de filmes promete chegar às telonas. Nas estreias estão Space Jam: Um Novo Legado, que será lançado no dia 15 de julho, e Ghostbusters: Mais Além, que estreia em novembro.

CUIDADOS

Por conta da Covid, as salas de cinema ainda passam por restrições para receber o público, como número de assentos limitado por sala, respeitando o distanciamento e só permitindo cadeiras próximas para pessoas da mesma família.